Czy w Ełku będzie jutro padać śnieg? Sprawdź prognozę pogody na 20.11

Według prognozy pogody, jutro w Ełku ma spaść do 2.4 mm śniegu.

Nadchodzące śnieżne dni w Ełku

Śnieg w poniedziałek 20.11.2023

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady śniegu wynosi 56%. Według prognoz, spadnie ok. 2,4 mm śniegu. To nie jest najlepszy dzień na spacer, jeśli nie chcesz przemarznąć. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady śniegu wynosi 65 %. Według prognoz, spadnie ok. 6,9 mm śniegu.

Śnieg we wtorek 21.11.2023

Opady śniegu pojawią się na 50%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 0,2 mm śniegu. Warto przygotować się na taką pogodę. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady śniegu wynosi 11 %.

Śnieg w środę 22.11.2023

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady śniegu wynosi 4%. Lepiej cieplej się ubrać w razie wychodzenia z domu. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 61 %. Ma spaść ok. 2,8 mm śniegu.

Śnieg w czwartek 23.11.2023

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady śniegu wynosi 83%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 4,4 mm śniegu. Wychodząc z domu warto pamiętać o ciepłej kurtce zimowej. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 90 %. Ma spaść ok. 1,4 mm śniegu.

Śnieg w piątek 24.11.2023

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu wynosi 59%. Według prognoz, spadnie ok. 1,2 mm śniegu. To nie jest najlepszy dzień na spacer, jeśli nie chcesz przemarznąć. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 57 %. Według prognoz, spadnie ok. 1,2 mm śniegu.