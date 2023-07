Ełk: Niezawodny dzielnicowy: St. asp. Karol Sobolewski uratował dwie osoby w ciągu tygodnia

Czasami tak jest, że zdarzenia i sytuacje przyciągają odpowiedniego człowieka. Ten tydzień przyniósł jednemu człowiekowi dwie takie sytuacje, które pokazują, że znalazł się w odpowiedni czasie i miejscu. Mowa o st. asp. Karolu Sobolewskim, dzielnicowym z Ełku.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce na osiedlu policjanta (12.07.2023 r.). Usłyszał z podwórka alarmujący dźwięk duszącego się człowieka. Okazało się, że na placu zabaw chłopiec stracił przytomność. Był bez rodziców, tylko w towarzystwie kolegi. Policjant wybiegł na zewnątrz. 12-latek dusił się, był nieprzytomny, prawdopodobnie dostał ataku epilepsji. Dzielnicowy udzielił mu pomocy, poprosił przechodnia o wezwanie karetki i monitorował jego stan do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

Następnego dnia w czasie służby w Starych Juchach dzielnicowy został poinformowany przez mieszkańca, że przy sklepie leży człowiek. Wspólnie ze strażakiem OSP i drugim dzielnicowym asp. Andrzejem Siniłą przeprowadzili resuscytację, ponieważ u tego mężczyzny doszło do zatrzymania krążenia. Czynności życiowe zostały przywrócone po ok. 25 minutach. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.