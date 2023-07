Ełk: Ranny motocyklista śmigłowcem przetransportowany do szpitala

Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem

Do zdarzenia doszło 12 lipca 2023 roku około godziny 17:30 w miejscowości Turowo gm. Kalinowo. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motocyklem 27-letni mieszkaniec gminy Kalinowo na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego przewrócił się. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Ełku. Tam pobrano mu krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.

Miejsce zdarzenia KPP Ełk

Komunikat KPP Ełk: