Ełk: Włamał się do 16 altanek, został zatrzymany

Włamał się do 16 altanek, został zatrzymany

W minioną niedzielę (28.04.2024r.) późnym wieczorem oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o włamaniu do altanki na terenie jednego z ogródków działkowych. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. Tam zgłosili się do nich właściciele dwóch działek, którzy powiedzieli, że otrzymali sygnał z zainstalowanych przez siebie kamer. Monitoring zarejestrowały osobę, które weszła na teren ich posesji. Policjanci natychmiast zaczęli sprawdzać teren ogródków i w jednej z altanek zastali mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi zarejestrowanemu przez kamery monitoringu. Odnaleźli tam też skradzione przedmioty tj. głośnik, lampę solarną i kuchenkę gazową. Jednak szczególną uwagę policjantów skupiła kamera monitoringu, którą jak się okazało mężczyzna zerwał z altanki, do której się włamał, zaraz po tym, jak włączyła się tam syrena alarmowa.