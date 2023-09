Ełk: Włamywacz na miejscu zdarzenia zgubił swój dowód osobisty Mateusz Bagieński

22-latek włamując się do lokalu usługowego zapewne tego nie zaplanował. Nie dość, że zobaczyła go właścicielka, to uciekając z miejsca zdarzenia zgubił swój dowód osobisty. Został zatrzymany i odpowie ze swoje czyny.