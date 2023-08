Gdzie zjeść najlepsze lody w Ełku? Polecane miejsca w sierpniu 2023

Historia lodów

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. Tym unikatowym rarytasem delektowali się też wybrane osoby zamieszkujące starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek wykwintny, unikatowy i niezbyt prosty w wykonaniu z powodu konieczności pozyskiwania lodu z wysokich gór.

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z solą i lodem zostanie on zamrożony. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

W naszym kraju większą popularność lody zyskały w dwudziestoleciu międzywojennym. Były sprzedawane ze specjalnych wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także lodziarnie, które wabiły do siebie rzesze klientów.

Po II wojnie światowej produkcja lodów rozwinęła się, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. W początkowych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na wafle i andruty. Oferowane smaki nie były zbyt wyszukane. Na ogół były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z czasem komponowano nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawane były w waflowych pucharkach, pojawiły się także lody w gałkach.