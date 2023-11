Listopad 2023 w Ełku: Przegląd najważniejszych wydarzeń października 2023

Przegląd października 2023 w Ełku: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

Nie bez kozery istnieje przepis zakazujący nietrzeźwym rowerzystom poruszanie się po drogach. Alkohol zaburza równowagę i koordynację wzrokowo-ruchową, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo. Pokazuje to chociażby sytuacja z powiatu ełckiego. 28-latek jadąc rano rowerem do pracy przewrócił się na drodze i wymagał pomocy medycznej. Miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.