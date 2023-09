Lokale wyborcze w gm. Kalinowo. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

adres: Mazurska 8, 19-314 Kalinowo numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

adres: Wysokie 12, 19-314 Wysokie numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

adres: Pisanica 64, 19-314 Pisanica numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

adres: Sypitki 3, 19-314 Sypitki numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

adres: Borzymy 22, 19-314 Borzymy numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

adres: Milewo 15b, 19-314 Milewo numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

W jaki sposób oddać ważny głos w wyborach parlamentarnych?

Każdy wyborca otrzymuje dwie karty do głosowania. Na jednej znajdują się kandydaci do Sejmu, na drugiej kandydaci do Senatu. Na każdej z kart zaznaczamy jednego kandydata z konkretnego, jednego komitetu wyborczego. Nie wolno oddać głosu na dwóch kandydatów.

Aby oddać ważny głos przy nazwisku kandydata w miejscu do tego wyznaczonym (kratka obok nazwiska) stawiamy znak X. Są to dwie przecinające się linie w obrębie wyżej wymienionej kratki.