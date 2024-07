Pogoda na tydzień dla Ełku. Prognoza na 7 dni od 2.07. Sprawdź, jaka pogoda będzie w najbliższym tygodniu

Pogoda na tydzień w Ełku: wtorek, 2.07

Spodziewana temperatura we wtorek w Ełku to 17°C. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu 12°C.

Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów deszczu w Ełku wynosić będzie 91%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 3 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Ełku, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 17°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodni.

Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 2.07.2024: