Prasówka 1.02.2024 Ełk. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Ełku

Ferie to dla dzieci czas większej swobody i poczucia nieskrępowania obowiązkami szkolnymi. Niestety u niektórych dzieci beztroska zmierza w złym kierunku i przybiera postać łamania prawa. Tak jak to było w przypadku dwóch koleżanek w wieku 12 lat, które w sklepie ukradły kosmetyki o łącznej wartości blisko 450 złotych.

Polska Rada Przedsiębiorców (PRP) to grupa liderów, która ma reprezentować polskich przedsiębiorców i współpracować z rządem i partnerami społecznymi. PRP powstała, aby być aktywnym uczestnikiem w budowaniu silnej, innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości Polski. Stworzyli ją topowi przedsiębiorcy, z ogromną wiedzą i doświadczeniem, którzy odnieśli sukces na rynku.

Sałatka śledziowa z ziemniakami to pyszna przekąska, idealna na śledzika, specjalne okazje, czy spotkania ze znajomymi. Proponuję dodać do niej jajka i ogórki kiszone, a całość doprawić delikatnym sosem z majonezu, śmietany i szczypiorku. Przekonaj się, jak wyśmienicie smakuje i wypróbuj przepis na sałatkę ze śledziem i ziemniakami.

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Prasówka 1.02 Ełk: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Twoje dziecko może zostać superbohaterem. Sprawdź, jak budować w nim prawdziwe supermoce i nauczyć je zasad bezpieczeństwa. Każde dziecko może być superbohaterem i stać się mistrzem oraz mistrzynią bezpieczeństwa. W końcu to właśnie dbanie o bezpieczeństwo swoje i otoczenia jest głównym zajęciem każdego bohatera, prawda? Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pozwala dzieciom wcielić się w superbohaterów podobnych do tych z ulubionych bajek i nauczyć się wszystkiego, co ważne w zakresie ochrony siebie i innych.