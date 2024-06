Prasówka 1.06.2024 Ełk. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Ełku

Prezydent Ełku podpisał dzisiaj (31 maja) porozumienie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach którego Miejski Obszar Funkcjonalny Ełk (do którego należy Miasto i Gmina Ełk) otrzyma 22 mln euro z UE na działania rozwiązujące wspólne problemy i potrzeby w obszarach efektywności energetycznej, edukacji, a także włączenia i integracji społecznej.

Dobre rozpoznanie rejonu służbowego przez dzielnicowych i regularny kontakt z lokalną społecznością – to ważne i bardzo przydatne elementy. Tak też było również w tym przypadku, gdzie funkcjonariusze rozpoznali i zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. 36 - latek trafił już za więzienne mury, gdzie zgodnie z sądowym wyrokiem spędzi najbliższe dni.

Dwa i pół tysiąca zabytkowych pojazdów jedzie do Mrągowa. Dobiega końca 8. Charytatywny Rajd Koguta.

Wszystko jak z płatka Nie ma zadania nie do wykona...

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Galaxy Tab S6 Lite to Twoje niezastąpione narzędzi...

Wszystko jak z płatka Nie ma zadania nie do wykona...

Wszystko jak z płatka Nie ma zadania nie do wykona...

Jadąc z Olsztyna do Mrągowa, warto zatrzymać się w Sorkwitach i z zboczyć kawałek z drogi S-16. W połowie XIX wieku rodzina Mirbachów, wystawiła tam siedzibę rodową w formie neogotyckiego zamczyska w stylu angielskim. Posiadłość jest malowniczo położona nad jeziorem Lampackim, styl i rozmach stawiają Sorkwity wśród najbardziej efektownych pozostałości po pruskich junkrach ma Mazurach.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do piskiej komendy zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że ktoś włamał się do jego mieszkania i ukradł 40 000 zł. Zgłaszający podejrzewał o to znajomego, ale niesłusznie. Sprawcą przestępstwa okazała się jego konkubina pokrzywdzonego, która upozorowała włamanie, a skradzioną gotówkę ukryła na cmentarzu w zniczu. Kryminalni od samego początku przeczuwali, że coś tu nie gra i mieli rację. Kobietę zatrzymali, a pieniądze odzyskali.

Przez półtorej godziny nad mazurskimi jeziorami wiał wiatr o sile 7 stopni w skali Beauforta, z którym cześć żeglarzy sobie nie poradziła. Doszło też do tragicznego wypadku - mężczyzna wskoczył do wody, by wyjąć czapkę i doznał zatrzymania krążenia - poinformował MOPR.