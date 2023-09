Prasówka 17.09.2023 z całego tygodnia w Ełku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ełku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Briefing Janusza Cieszyńskiego w Ełku [WIDEO]”?

Przegląd tygodnia: Ełk, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Briefing Janusza Cieszyńskiego w Ełku [WIDEO] 16 września 2023 roku, przed Szkołą Podstawową nr 2 w Ełku miał miejsce briefing prasowy z udziałem Janusza Cieszyńskiego, Małgorzaty Kopiczko oraz Wojciecha Kossakowskiego. 📢 Premier Morawiecki w Ełku: "Polska była bezbronna za rządów Tuska" "To był taki rząd, który nie dbał o bezpieczeństwo Polaków. Oni tańczyli tak, jak im zagrali z Berlina, albo z Brukseli. Nie pozwolimy, Herr Tusk, byście rozebrali zaporę na granicy z Białorusią. Władza liberałów Tuska była zła. Sam Tusk był jak złodziej: nic wam nie da, a wam zabierze. Strzeżcie się go, bo ten farbowany lis chce wrócić do władzy, by zwykłym ludziom żyło się gorzej. On rządzi dla elit. Dla bogatych i dla tych z zagranicy: dla Niemców, dla Berlina, dla Brukseli!"

W wymownych słowach zwrócił się do zebranych na sali premier Mateusz Morawiecki, podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami Ełku.

📢 Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Ełku [WIDEO] W piątek, 15 września premier Mateusz Morawiecki odwiedził Ełk. Hasłem spotkania było "Porozmawiajmy o naszej wspólnej przyszłości".

📢 Przemoc domowa w Ełku: 30-latek złamał zakaz sądowy 30-letni mężczyzna z powiatu ełckiego pomimo nałożonego na niego przez sąd zakazu zbliżania się do rodziny, nie stosował się do tego obowiązku i przyszedł do domu członków swojej rodziny. Kolejny raz się awanturował. Został zatrzymany przez policjantów.

📢 Giżycko: Areszt dla 22-latka za znęcanie się nad partnerką Na okres trzech miesięcy trafił do aresztu 22-letni mieszkaniec powiatu giżyckiego, który znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką. Młody mężczyzna został zatrzymany przez giżyckich funkcjonariuszy po tym, jak kolejny raz wszczął awanturę, podczas której groził pozbawieniem życia i zmusił do wejścia do samochody odjeżdżając z kobietą z miejsca zamieszkania. 22-latek już wcześniej był karany za znęcanie się nad matką. 📢 Dożynki w Kowalach Oleckich [WIDEO, ZDJĘCIA] W niedzielę w Kowalach Oleckich odbyło się "Wielkie Gotowanie pod Szeską Górą", będące jednocześnie dożynkami gminno-parafialnymi. 📢 Co w nowym sezonie Olsztyńskiej Filharmonii (wideo) Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. F. Nowowiejskiego rozpoczyna nowy, 78 sezon artystyczny. W nadchodzącym okresie na mieszkańców Warmii i Mazur czekać będzie prawdziwa muzyczna uczta. W programie Filharmonii znajdą się między innymi recitale, koncerty dla dzieci, muzyka dawna, oraz przede wszystkim, wiele niezwykłych występów. Swoją wizję repertuaru placówki, przedstawia dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej Janusz Ciepliński.

📢 Jarosław Kaczyński w Elblągu: "Wybór między bezpieczeństwem, a tymi, którzy go nie chcą" Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Elbląga. Na spotkaniu zorganizowanym w hali Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych prezes PiS mówił o nadchodzących wyborach parlamentarnych, polityce społecznej i bezpieczeństwie Polski.

📢 Wybory do Sejmu i Senatu 2023 - kandydaci do Sejmu (okręg nr 35) i Senatu (okręgi nr 86, 87) Wybory 2023 przeprowadzone zostaną już wkrótce. Dowiedz się, kto jest kandydatem do Sejmu z okręgu numer 35 i z okręgów numer 86, 87 do Senatu. Wszystkie frakcje polityczne ogłosiły już swoich kandydatów. Kogo możemy zobaczyć na listach wyborczych?

