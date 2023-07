Prasówka 19.07.2023 Ełk. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Ełku

Wiśnie należą do czołówki najzdrowszych owoców. Sezon na nie już rozpoczęty, dlatego nie czekaj, tylko korzystaj z ich właściwości! Zobacz, co daje jedzenie wiśni i dlaczego warto robić to zwłaszcza wieczorem. Wyjaśniamy, co zawierają te owoce, ile mają kalorii, jak różnią się od czereśni oraz na co pomagają.

W niedzielę, 16 lipca 2023r. w Grądach odbyła się impreza plenerowa zorganizowana przez Sołtysa wsi Grądy – Mirosława Remusa oraz Radnego Gminy Rybno – Łukasza Głowackiego, której punktem kulminacyjnym była inscenizacją „Bitwy o Grądy 2023”.