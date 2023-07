Prasówka 23.07.2023 z całego tygodnia w Ełku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ełku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Perowskia jest atrakcyjna, wieloletnia i odporna na suszę. Sprawdź, jak uprawiać tę roślinę, która ozdobi ogród od lata do zimy”?

Przegląd tygodnia: Ełk, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Perowskia jest atrakcyjna, wieloletnia i odporna na suszę. Sprawdź, jak uprawiać tę roślinę, która ozdobi ogród od lata do zimy Perowskia to roślina jeszcze niezbyt popularna w Polsce, ale na świecie od lat cieszy się uznaniem. I słusznie, bo ma wiele zalet. Jej wygląd może kojarzyć się z lawendą, jest jednak od niej okazalsza. W dodatku perowskia ma nieduże wymagania i jest odporna na wiele trudnych warunków. Podpowiadamy, jak uprawiać tę atrakcyjną roślinę w ogrodzie. 📢 Ełk: Próby wyłudzania pieniędzy metodą "na wnuczka" Policjanci z Ełku dostają sygnały o próbach wyłudzeń pieniędzy metodami „na wnuczka" i „na policjanta". Cieszy fakt, że seniorzy zachowują czujność i nie przekazują swoich oszczędności oszustom.

📢 Ełk: Kolejna ofiara oszustwa. Kobieta straciła 30 tysięcy złotych Oszust zadzwonił i podał się za konsultanta bankowego oraz poinforował o niepokojących transferach pieniężnych na koncie potencjalnej ofiary. Aby zapobiec rzekomej kradzieży pieniędzy, fałszywy „konsultant” poleca zainstalowanie aplikacji. W ten sposób oszust uzyskuje dostęp do naszego urządzenia i tym samym konta. Mieszkanka Ełku uwierzyła takiemu „konsultantowi” i w rezultacie straciła 30 tys. złotych.

Tygodniowa prasówka 23.07.2023: 16.07-22.07.2023 Ełk: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 30. Przystanek Olecko: Warsztaty wokalne z Patrycją Makowską [WIDEO] W dniach 17-19 lipca 2023 roku w kinie Mazur w Olecku odbywają się wyjątkowe warsztaty wokalne, które przyciągnęły zarówno młodzież, jak i dorosłych z całego regionu.

📢 Rumiana Dolina - magiczne miejsce na mapie regionu warmii i mazur Monika i Karol Kuśmirczuk jako podróżnicy, miłośnicy aktywnego wypoczynku i przedsiębiorcy od lat marzyli o stworzeniu miejsca, które połączy dziedzictwo naturalne regionu z kulturą artystyczną, wypoczynkiem i biznesem. Marzenie to zostało zrealizowane, rok temu powstała Rumiana Dolina. 📢 Pożar budynku mieszkalnego w centrum Olecka. Ruszyła zbiórka pieniędzy W niedzielę 16.07.2023 r. z przyczyn nieznanych zapłonowi uległ taras należący do nadbudowanego na dachu bloku mieszkania przy Placu Wolności 6. 📢 Ełk: Kierowca motoroweru i pasażerka ranni po zderzeniu z busem Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - to osoby, które szczególnie są narażone na skutki zdarzeń drogowych. Niestety zdarzenie z powiatu ełckiego to pokazuje. Kierowca motoroweru i pasażerka trafili do szpitala po zderzeniu z busem.

📢 UOKiK przestrzega: popularne zabawki pluszowe mogą być niebezpieczne dla dzieci! Apel do rodziców W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie. 📢 Ełk: Niezawodny dzielnicowy: St. asp. Karol Sobolewski uratował dwie osoby w ciągu tygodnia Dwa razy w ciągu tego tygodnia st. asp. Karol Sobolewski ratował życie. To sytuacje, gdzie liczą się minuty. Najpierw w czasie wolnym pomógł chłopcu, który stracił przytomność i miał drgawki na placu zabaw. Dzień później, wspólnie z drugim dzielnicowym asp. Andrzejem Siniłą i strażakiem OSP przeprowadzali resuscytację człowieka i przywrócili mu funkcje życiowe.

📢 ZUS Olsztyn: Ponad milion wniosków o „Dobry start" Od 1 lipca trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Dobry start". To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Na Warmii i Mazurach rodzice złożyli ponad 38 tys. wniosków, natomiast w całym kraju 1,1 mln wniosków o „Dobry start".

