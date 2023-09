Prasówka 24.09.2023 z całego tygodnia w Ełku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Pizza Margherita to klasyczny, a nawet podstawowy rodzaj włoskiego placka. Wypiek ma szczególnie znaczenie, gdyż kolory mozzarelli, sosu pomidorowego i listków bazylii przypominają barwy włoskiej flagi. Dobrze zrobiona pizza Margherita jest też sprawdzianem umiejętności kucharza. Zobacz przepis na przepyszną pizzę Margheritę.

Warmia i Mazury to region o dużym potencjale rolniczym. W 2022 roku zbiory rzepaku w województwie wyniosły 3,6 mln ton, co stanowi około 10% krajowej produkcji. W czwartek prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował, że w Kętrzynie, w ciągu dwóch lat, powstanie największa w Polsce tłocznia rzepaku, zdolna produkować 200 tys. Ton oleju rocznie na potrzeby wytwarzania biopaliw. Koszt inwestycji to 850 mln zł.

Rozwój Orlenu i rozwój spółki Orlen jest bardzo ważny, nie tylko ze względów biznesowych, ale ze względu na polskie bezpieczeństwo. Smucą mnie zapowiedzi o jakiejkolwiek prywatyzacji, czy podzieleniu, bo to jest po prostu osłabienie strategicznej spółki.

Buty Aleksandry Popławskiej to model, którego łatwo nie dopatrzymy się na mieście, ani w sklepie, z kolei spódnica Olgi Bołądź w takim wydaniu przywodzi na myśl lata 90. Do dawnych trendów, które powracają na salony, nawiązują też w swoich stylizacjach między innymi Marianna Zydek czy Sonia Bohosiewicz. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa w najlepsze, a wraz z kolejnymi dniami przybywają na niego następni goście ze świata kina.