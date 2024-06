Prasówka Ełk 10.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ełku nie minęło Cię nic ważnego

W wyborach do Parlamentu Europejskiego KO zdobyła 38,2 proc. głosów, PiS - 33,9 proc., Konfederacja - 11,9 proc., Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 8,2 proc., a Lewica - 6,6 proc. - wynika z badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Wiemy, kto z Warmii i Mazur dostał się do Europarlamentu.

Sobota, 08 czerwca, pogoda w Ostródzie znakomita, zbroje rycerskie rozgrzane do czerwoności. Muzeum ostródzkie, po raz kolejny zorganizowało lato średniowiecza na dziedzińcu ostródzkiego Zamku i naddrwęckim przedzamczu. Atrakcji dla dzieci i dorosłych było co niemiara.

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 39,7 proc. – wynika z opublikowanego w niedzielę badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

Szybka reakcja na wandalizm jest bardzo ważna i może przyczynić się do natychmiastowego zatrzymania sprawcy. Pokazała to sytuacja z Ełku z nocy 05/06.06.2024 r.

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego na godz. 17 wyniosła 28,2 proc. - przekazał szef PKW Sylwester Marciniak. Jak dodał, oznacza to, że do godz. 21 swój głos oddać może jeszcze ponad 20 mln osób.