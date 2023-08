Prasówka Ełk 2.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ełku nie minęło Cię nic ważnego

Sezon grillowy w pełni, dlatego z półek sklepowych znikają wszelkiej maści grille i kuchenki turystyczne. W połowie wakacji możemy liczyć na korzystne promocje, dlatego często decyzje o zakupie podejmuje kierując się ceną, a nie jakością sprzętu. Inspekcja Handlowa skontrolował grille i kuchenki gazowe turystyczne dostępne w sklepach i hurtowniach. Wyniki nie napawają optymizmem. Dowiedz się, co dokładnie zakwestionowali eksperci!

Pacjenci czekają na leki z osocza! Można oddawać je częściej niż pełną krew, a dawcy mają takie same przywileje. Eksperci apelują o pomoc

Policjanci z węgorzewskiej komendy zatrzymali 27-letniego mieszkańca okolic Krakowa, który uciekał przed patrolem, pomimo wyraźnych dawanych mu sygnałów do zatrzymania się. Jak się szybko okazało, powodem jego zachowania był fakt, że jechał nie swoim samochodem.

29-latek od pewnego czasu chodził po klatkach schodowych w ełckich blokach w poszukiwaniu rowerów do kradzieży. Policjanci szybko ustalili jego tożsamość. Mężczyzna wiedząc, że jest poszukiwany wyjechał do Warszawy. Tam został wypatrzony i zatrzymany na dworcu przez policjantów z Oddziału Prewencji. W sumie usłyszał 10 zarzutów. Prokurator objął go dozorem policyjnym.