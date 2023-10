Prasówka Ełk 28.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ełku nie minęło Cię nic ważnego

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu było prawdopodobną przyczyną wypadku do którego doszło na skrzyżowaniu obwodnicy Olecka z drogą na Świętajno. W zderzeniu busa z osobówką ucierpiał 31 – letni kierowca toyoty. Droga w tym miejscu była zablokowana, a objazd odbywał się przez miasto Olecko.

Nie bez kozery istnieje przepis zakazujący nietrzeźwym rowerzystom poruszanie się po drogach. Alkohol zaburza równowagę i koordynację wzrokowo-ruchową, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo. Pokazuje to chociażby sytuacja z powiatu ełckiego. 28-latek jadąc rano rowerem do pracy przewrócił się na drodze i wymagał pomocy medycznej. Miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.