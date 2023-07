Prasówka Ełk 30.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ełku nie minęło Cię nic ważnego

Ochotę na szybki i dobry zysk miał 34-latek, który postanowił dorobić na kradzionych rzeczach. Ukradł z drogerii perfumy maszynki do golenia czy szczoteczki o łącznej wartości 5 tys. złotych. „Zapracował” w ten sposób na zarzuty kradzieży.

W ostatnich latach obserwujemy alarmujący wzrost problemów związanych z psychiką zarówno wśród dzieci i młodzieży w szkołach, jak i wśród dorosłych w społeczeństwie. Zjawisko to można określić jako "epidemię psychicznych wyzwań". Wielu ekspertów i naukowców alarmuje, że zagadnienie to wymaga pilnej i zdecydowanej interwencji. Jednym z kluczowych kroków, który powinien zostać podjęty, jest zwiększenie dostępu do terapii psychologicznej.