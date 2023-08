Prasówka Ełk 30.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ełku nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek (29 sierpnia 2023 roku) o godz. 12.00, Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak, spotkał się z kadrą i żołnierzami w nowo powstałym kompleksie wojskowym dywizjonu 1. Mazurskiej Brygady Artylerii w Olecku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

We wtorek 29 sierpnia 2023 roku, po godz. 7:00 w miejscowości Ślepie na trasie Olecko - Ełk doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala.