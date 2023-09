Prasówka Ełk 6.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ełku nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Ełk 6.09: top 3 artykuły z wczoraj

Policjanci z Wydziału Kryminalnego giżyckiej Komendy zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy usiłowali włamać się do do bankomatu na terenie miasta. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.