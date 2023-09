Prasówka Ełk 7.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ełku nie minęło Cię nic ważnego

Policjanci z ełckiej drogówki zatrzymali rowerzystę, który poruszał się drogą ekspresową S61. Dla kierującego rowerem to bardzo niebezpieczna trasa. Jest to też zabronione i karalne – 61-letni rowerzysta został ukarany mandatem.

Za nami ostatni weekend wakacji. Niestety w powiecie piskim doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę (3 września br.) po godz. 11.00 na drodze krajowej nr 63 na trasie Pisz – Jeże.

Prasówka 7.09 Ełk: pozostałe wydarzenia

Policjanci z Wydziału Kryminalnego giżyckiej Komendy zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy usiłowali włamać się do do bankomatu na terenie miasta. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.