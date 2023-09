Prasówka tygodniowa z 10.09.2023 w Ełku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ełku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ełk: Włamywacz na miejscu zdarzenia zgubił swój dowód osobisty”?

Przegląd tygodnia: Ełk, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ełk: Włamywacz na miejscu zdarzenia zgubił swój dowód osobisty 22-latek włamując się do lokalu usługowego zapewne tego nie zaplanował. Nie dość, że zobaczyła go właścicielka, to uciekając z miejsca zdarzenia zgubił swój dowód osobisty. Został zatrzymany i odpowie ze swoje czyny. 📢 Olecko: V Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców - Zapowiedź W dniach 8-10 września 2023 roku, w hali Lega w Olecku odbędzie się V Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców. 📢 Dożynki Diecezjalne w Olecku - Zapowiedź [WIDEO] Urząd Miejski w Olecku zaprasza wszystkich miłośników folkloru i kultury ludowej na największe święto rolników i ludzi związanych z pracą na roli - dożynki diecezjalne pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego.

Tygodniowa prasówka 10.09.2023: 3.09-9.09.2023 Ełk: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 8 najtańszych kierunków na all inclusive w październiku 2023. Nawet niecałe 1100 zł za tydzień wypoczynku Jesień to świetna pora na wycieczki all inclusive. Koniec morderczych upałów na południu Europy oznacza, że właśnie wtedy można tam najlepiej wypocząć i pozwiedzać miejsca, o których zawsze marzyliśmy. Ile kosztują wycieczki all inclusive w październiku 2023? Wyszukaliśmy dla was 8 najtańszych kierunków, w których możecie wypocząć po sezonie. Zapoznajcie się z rankingiem i zarezerwujecie wycieczki jak najprędzej.

📢 Ełk: Rowerzysta jechał drogą ekspresową Policjanci z ełckiej drogówki zatrzymali rowerzystę, który poruszał się drogą ekspresową S61. Dla kierującego rowerem to bardzo niebezpieczna trasa. Jest to też zabronione i karalne – 61-letni rowerzysta został ukarany mandatem. 📢 Pisz: Śmiertelny Skutek Kolizji Dwóch Samochodów Za nami ostatni weekend wakacji. Niestety w powiecie piskim doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę (3 września br.) po godz. 11.00 na drodze krajowej nr 63 na trasie Pisz – Jeże. 📢 Giżycko: Areszt za usiłowanie włamania do bankomatu Policjanci z Wydziału Kryminalnego giżyckiej Komendy zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy usiłowali włamać się do do bankomatu na terenie miasta. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

📢 PiS W okręgu 34 i senackich 84 oraz 85: Nowe twarze, nowe pomysły na polską politykę Wczorajsza prezentacja kandydatów partii rządzącej, Prawo i Sprawiedliwość (PiS), do Parlamentu RP w okręgu nr 34 oraz senatów 84 i 85, była wydarzeniem, które wzbudziło wiele emocji i spekulacji. Lider okręgowych struktur partii, poseł Leonard Krasulski, zaprezentował społeczeństwu oraz mediom listy PiS na nadchodzące wybory parlamentarne. 📢 Gminna Inauguracja Roku Szkolnego w Olecku [ZDJĘCIA, WIDEO] W Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku odbyła się gminna inauguracja roku szkolnego 2023/2024. 📢 Olecko: Policjanci wyjaśniają okoliczności pogryzienia 7-latka przez psa [WIDEO] Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności w jakich 7-letni chłopczyk został pogryziony przez psa. Do zdarzenia doszło w miejscowości Wojnasy, gm. Wieliczki. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Białymstoku.

📢 Prasówka z całego tygodnia 3.09.2023 w Ełku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ełku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.08 a 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ełk: Rowerzysta miał ponad 3,5 promila alkoholu”? 📢 Strefa Bezpieczeństwa Compensy w Gołdapi W sobotę 2 września w Parku Miejskim w Gołdapi oraz 3 września na Placu Jana Pawła II w Ełku miały miejsce pikniki rodzinne „Strefa Bezpieczeństwa Compensy”. Wydarzenia zrealizowane zostały w ramach 5. edycji kampanii społecznej Bezpieczna Autostrada. Celem akcji jest edukacja w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach i autostradach, nauka pierwszej pomocy oraz promocja zdrowia.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

W Łodzi powstał przyjazny pokój przesłuchań