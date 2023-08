Prasówka z całego tygodnia 20.08.2023 w Ełku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Służby ratunkowe zostały zadysponowane do dwóch topiących się mężczyzn na Jeziorze Sedranki Małe. Ze wstępnych ustaleń mężczyźni w odległości 30 metrów od brzegu zniknęli pod powierzchnią wody. Jeden z nich został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.

Organizowane w całej Polsce, Pikniki Rodzinne mają promować program Rodzina 800 plus, który od Nowego Roku zastąpi obecne świadczenie 500 plus, a także zapewnić atrakcje polskim rodzinom z dziećmi - adresatom tych programów. W sobotę 19 sierpnia o godzinie 12:00 na Placu Jana Pawła II w Ełku odbył się Wielki Piknik Rodzinny 800+.

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Golubie w powiecie ełckim. Ciągnik rolniczy przygniótł 12-letniego chłopca, który nim kierował. Dziecko śmigłowcem zostało przetransportowane do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.

Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego w Nowym Kawkowie, to etnograficzny przystanek edukacyjny i warsztatowy, w którym można zasmakować powrotu do wiejskich czasów minionych. Tu lawenda ma szansę zaistnieć w rozmaitych odsłonach artystycznych, a i nasi goście zyskają dość przestrzeni, by posiedzieć i odpocząć, czasem uczestniczyć w lawendowych zadaniach (na przykład w wiązaniu bukietów świeżej lawendy), skosztować lawendowego naparu, dowiedzieć się czegoś o lawendzie, obejrzeć ekspozycję stałą: zdjęcia z opisami, dokumentujące powstanie plantacji, jak się opiekujemy lawendą, co z niej robimy i jakie zjawiska klimatyczne utrudniają jej życie.