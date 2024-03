Prasówka z całego tygodnia 24.03.2024 w Ełku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Ełk, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W dziejach miast, dobre decyzje przeplatają się z gorszymi. Najistotniejsze, bo skutkujące na długie lata, to plany odbudowy i rozbudowy, czyli wizje urbanistyczno – architektoniczne. Po wojnie, zmasakrowana Ostróda, nie miała szczęścia do światłych włodarzy. Została odbudowana fatalnie, bez żadnej koncepcji. Takie tam łatanie dziur, sposobem gospodarczym, jak to wtedy nazywano. Starówka zatraciła istotę serca miasta. Dopiero po „transformacji”, zaczęło się dziać dużo lepiej, choć i wtedy, nie uniknięto bardzo wielu błędów. Tym bardziej, należy docenić to, co stało się z przejętymi przez miasto Białymi Koszarami. Mocno niespójne miasto, zyskało dzielnicę o wybitnych walorach urbanistycznych i centrum z prawdziwego zdarzenia.

Wybory 2024 już niedługo odbędą się w Polsce. Sprawdź, kto kandyduje na wójta i do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kogo możemy zobaczyć na listach wyborczych? Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.