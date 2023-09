Prasówka z całego tygodnia 3.09.2023 w Ełku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Oleccy policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę, który sam zgłosił się do jednostki Policji. 20 - latek ma do odbycia zasądzoną karę 8 miesięcy za krótkotrwałe użycie cudzego pojazdu mechanicznego.

Podczas sobotniej konferencji prasowej w Olsztynie, Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło listę kandydatów do Sejmu w okręgu olsztyńskim. Poznaliśmy także nazwiska kandydatów do Senatu z okręgów 86 i 87.

Z pewnością nieprzyjemnie jest zapłacić 2500 złotych mandatu za jazdę rowerem. Kluczem do uniknięcia takiego mandatu jest bycie trzeźwym podczas kierowania rowerem. Jednak nie wszyscy przestrzegają tych przepisów. Tak jak nietrzeźwy 32-latek zatrzymany w gminie Kalinowo. Rowerzysta miał ponad 3,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Legionella w ostatnich tygodniach stała się najpopularniejszą bakterią w Polsce. Jednak nie jest to problem wyłącznie w naszym kraju. Przypadki zakażenia Legionellą odnotowano także w Hiszpanii i w Niemczech. Na Półwyspie Iberyjskim zmarła jedna osoba. Eksperci mówią, co ma wpływ na większą liczbę zachorowań na chorobę legionistów.

We wtorek 29 sierpnia, mimo niekorzystnej w wielu regionach Polski pogody, wpływającej zarówno na warunki drogowe jak też samopoczucie kierowców, policjanci nie odnotowali ani jednej ofiary śmiertelnej - przekazał PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Dodał, że liczba wypadków drogowych i ich ofiar z roku na rok spada.

We wtorek (29 sierpnia 2023 roku) o godz. 12.00, Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak, spotkał się z kadrą i żołnierzami w nowo powstałym kompleksie wojskowym dywizjonu 1. Mazurskiej Brygady Artylerii w Olecku.

We wtorek 29 sierpnia 2023 roku, po godz. 7:00 w miejscowości Ślepie na trasie Olecko - Ełk doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala.