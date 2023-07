Prasówka z całego tygodnia 30.07.2023 w Ełku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W miniony piątek do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi zgłosiła mieszkanka powiatu, która została oszukana. Do zdarzenia doszło podczas sprzedaży ubrań za pośrednictwem aplikacji.

Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.

23 lipca 2023 roku na stawie w Zatykach, odbyła się II edycja młodzieżowych wędkarskich zawodów spławikowych o puchar Wójta Gminy Wieliczki przy współpracy ze Społeczną Strażą Rybacką Powiatu Oleckiego.