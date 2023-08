Prasówka z Ełku 18.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło na skrzyżowaniu ulicy Suwalskiej z ulicą Przemysłową w Giżycku. Kierujący pojazdem marki Audi uderzył w rowerzystę przejeżdżającego przez przejście dla pieszych. Straszy mężczyzna, jadący rowerem, zabrany został do szpitala. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia oraz przypominają przepisy dotyczące rowerzystów.

Aldona Orman to polska aktorka znana wszystkim fanom rodzimych seriali. Gwiazda od 26 lat gra w „Klanie”. Przyzwyczaiła swoich fanów do swojego zawsze dopracowanego idealnego wyglądu i długich blond włosów. Obserwatorzy profilu w mediach społecznościowych byli zaskoczeni jej ostatnio dodanymi postami. Aldona Orman przeszła radykalną metamorfozę.

Wakacje, to czas oczekiwań, radości i niezapomnianych przeżyć. Wybór destynacji wakacyjnej, jest jednym z kluczowych decyzji, które podejmujemy, mając na uwadze zarówno piękno miejsc, jak i aspekty bezpieczeństwa. Polska, kraj o zróżnicowanym krajobrazie i bogatej kulturze, staje się coraz częściej wybieranym celem podróży wakacyjnych. I - jak wynika z odpowiedzi, dający wysoki komfort bezpieczeństwa.

Mazury, malownicza kraina położona w północno-wschodniej Polsce, od lat przyciąga turystów swoją wyjątkową urodą i niepowtarzalnym klimatem. To miejsce, gdzie przyroda ukazuje się w pełnej krasie, otaczając nasze zmysły jeziorami, lasami i spokojem, który trudno znaleźć gdzie indziej.

Głównym atutem Mazur są oczywiście jego liczne jeziora. Jeziora mazurskie to prawdziwe perły natury, które urzekają swym pięknem i różnorodnością.

Zapytaliśmy turystów przebywających na Mazurach, za co je kochają. Posłuchajcie sami.