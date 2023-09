Prasówka z Ełku 28.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Mimo, że oszustwa „na policjanta” to nic nowego, to jego ofiar nie brakuje. 63 tys. złotych stracił 85 – letni mieszkaniec powiatu giżyckiego, który po rozmowie z fałszywym policjantem uwierzył, że jego córka spowodowała poważny wypadek drogowy. Gotówkę przekazał obcemu mężczyźnie, który przyszedł do jego miejsca zamieszkania.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie prowadzą dochodzenie w sprawie 77-letniego mieszkańca gminy Dźwierzuty. Mężczyzna został ujęty na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy Straży Rybackiej w trakcie nielegalnego połowu ryb. Został ujęty na Jeziorze Krawno w gminie Dźwierzuty. Mężczyzna usłyszał już zarzut.