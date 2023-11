Prasówka z Ełku 30.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Czy Twoje dziecko ma trudności w kontaktach społecznych? Doświadcza sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych czy przeżywa trudności emocjonalne? Jeśli tak, to nie zwlekaj. Zgłoś się do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Podczas nocnego patrolu policjanci zauważyli mężczyznę, który był zagubiony i zziębnięty. Okazało się, że to obcokrajowiec, który podczas podróży miał przesiadkę w Ełku, jednak uciekł mu autobus i rozładował się telefon. Nocą w obcym mieście zupełnie nie wiedział, co ze sobą zrobić. Policjanci z troski o jego życie i zdrowie zawieźli go na noc do ogrzewalni i wskazali odpowiedni przystanek, z którego rano może wyruszyć w dalszą podróż.