Prasówka z sierpnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Ełku najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wypadek na DK 65 koło Olecka ”?

Przegląd sierpnia 2023 w Ełku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek na DK 65 koło Olecka We wtorek 29 sierpnia 2023 roku, po godz. 7:00 w miejscowości Ślepie na trasie Olecko - Ełk doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. 📢 Dożynki Gminne w Gołdapi [WIDEO, ZDJĘCIA] 27 sierpnia 2023 roku na placu przy Tężniach w Gołdapi odbyły się Dożynki Gminne. To wspaniałe święto jest kontynuacją żniw, podsumowaniem i okazją do rozmowy o tym, jak w tym roku udały się plony. 📢 Wypadek w Gminie Ełk. Nie żyje 41-letni kierowca motoroweru 41-letni kierowca motoroweru zjechał z jezdni i uderzył w betonowy przepust. Mężczyzna nie przeżył tego zdarzenia. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają wszelkie okoliczności wypadku.

Prasówka wrzesień Ełk: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Legionella nie jest groźna dla zdecydowanej większości zdrowych osób. Ekspert uspokaja W Rzeszowie i woj. podkarpackim potwierdzane są kolejne przypadki zachorowań na chorobę legionistów. Wśród zakażonych są też przypadki śmiertelne. O bakterii Legionella pneumophila i chorobach, które wywołuje, wypowiedział się ekspert prof. Janusz Milanowski. Pulmonolog uspokaja i mówi, kto jest najbardziej narażony na legionellozę.

📢 MŚ 2023 w lekkoatletyce. Oto piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata w Budapeszcie. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Budapeszcie rozgrywane są w sierpniu 2023 r. W reprezentacji na tę imprezę Polski znalazły się 34 zawodniczki. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji. Nasze lekkoatletki prezentują na Instagramie swoje wysportowane ciała.

📢 Legionelloza w Rzeszowie. Ministerstwo Zdrowia: ustalono strategię działań w celu wygaszenia ogniska bakterii Legionella W Rzeszowie zebrał się sztab kryzysowy, aby ustalić strategię w celu wygaszenia ogniska bakterii Legionella. W woj. podkarpackim na chorobę legionistów zachorowało już ponad 70 osób, 4 osoby zmarły. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, które ma ustalić źródło zakażeń. Działania prewencyjne obejmują m.in. tymczasowe wyłączenie fontann, kurtyn wodnych i poidełek. 📢 KPP Ełk: Pijani mężczyźni pływali kajakiem i rowerem wodnym Pijanego kajakarza i mężczyznę pływającego rowerem wodnym zatrzymali policjanci na Jeziorze Ełckim. Pierwszy – wydmuchał 1,3 promila alkoholu, drugi natomiast 1,7 promila. Obaj zostali ukarani mandatami karnymi.

📢 Groźny wypadek w Ostródzie. Uważajmy na drodze (wideo i zdjęcia) Około godziny 22, na skrzyżowaniu ulic, Jagiełły i Czarnieckiego w Ostródzie, doszło do groźnego zderzenia dwóch aut. Jedna osoba została odwieziona do szpitala. Policja ustala przyczyny. Powodem było najprawdopodobniej wymuszenie pierwszeństwa. Na miejscu interweniowali strażacy. 📢 Piknik Rodzinny 800+ w Ełku [ZDJĘCIA, WIDEO] Organizowane w całej Polsce, Pikniki Rodzinne mają promować program Rodzina 800 plus, który od Nowego Roku zastąpi obecne świadczenie 500 plus, a także zapewnić atrakcje polskim rodzinom z dziećmi - adresatom tych programów. W sobotę 19 sierpnia o godzinie 12:00 na Placu Jana Pawła II w Ełku odbył się Wielki Piknik Rodzinny 800+. 📢 KPP Ełk: Pomóż ustalić tożsamość kobiety ze zdjęcia W związku z prowadzonym postępowaniem, policjanci ustalają tożsamość kobiety widocznej na zdjęciach. Jeśli ktoś rozpoznaje tę osobę proszony jest o kontakt z policją.

📢 Olecko: Poświęcenie Krzyża i Otwarcie Nowej Drogi na osiedlu Lesk [WIDEO, ZDJĘCIA] Dzisiejszego dnia (15.08.2023 r.) na malowniczym osiedlu Lesk w Olecku odbyły się wyjątkowe uroczystości, które zjednoczyły mieszkańców w radosnym świętowaniu. Jubileuszowe wydarzenia upamiętniły 25-lecie istnienia parafii oraz 30-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej Lesk.

📢 Ełk: Ciągnik rolniczy przygniótł 12-latka, który nim kierował Do groźnego wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Golubie w powiecie ełckim. Ciągnik rolniczy przygniótł 12-letniego chłopca, który nim kierował. Dziecko śmigłowcem zostało przetransportowane do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku. 📢 Lawendowe Muzeum Żywe w Nowym Kawkowie (video) Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego w Nowym Kawkowie, to etnograficzny przystanek edukacyjny i warsztatowy, w którym można zasmakować powrotu do wiejskich czasów minionych. Tu lawenda ma szansę zaistnieć w rozmaitych odsłonach artystycznych, a i nasi goście zyskają dość przestrzeni, by posiedzieć i odpocząć, czasem uczestniczyć w lawendowych zadaniach (na przykład w wiązaniu bukietów świeżej lawendy), skosztować lawendowego naparu, dowiedzieć się czegoś o lawendzie, obejrzeć ekspozycję stałą: zdjęcia z opisami, dokumentujące powstanie plantacji, jak się opiekujemy lawendą, co z niej robimy i jakie zjawiska klimatyczne utrudniają jej życie.

📢 13 polskich cudów techniki, które musicie zobaczyć. Najstarsza kopalnia ropy na świecie, niesamowite podziemia Warszawy i inne niespodzianki W Polsce można zwiedzać nie tylko zamki, pałace, dwory i kościoły. W naszym kraju znajduje się wiele niesamowitych zabytków techniki. Niektóre zrewolucjonizowały cały świat! Zapraszamy do galerii, w której prezentujemy 13 wyjątkowych osiągnięć technicznych, wynalazków i konstrukcji, które do dziś można oglądać w Polsce. Te miejsca mogą was zaskoczyć i zadziwić. Gdzie zobaczycie mosty pośrodku lasu, jak wyglądają podziemia Warszawy, gdzie zaczął się przemysł naftowy? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w artykule poniżej. 📢 Wypadek w Cimochach. Motocyklista zginął na miejscu Oleccy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku do którego doszło w minioną niedzielę (6 sierpnia 2023 roku) przed godziną 14:00 na DW661 w miejscowości Cimochy.

📢 Niedzielne nawałnice na Warmii i Mazurach: Blisko 300 interwencji strażaków [WIDEO] Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego odczuwają bolesne skutki nawałnic, które nawiedziły region. Najwięcej interwencji po burzach strażacy mieli w powiatach: oleckim, kętrzyńskim, giżyckim, olsztyńskim i mrągowskim. 📢 Mazurskie czarownice, czyli 10 niepokojących miejsc i legend na wycieczkę z dreszczykiem. Sprawdźcie, gdzie dawniej odprawiano sabaty Mazury to nie tylko jeziora, kajaki, piękne zamki i letnie festiwale. Region ma wiele mrocznych i niepokojących zakamarków, z którymi wiążą się opowieści o czarnej magii i nieczystych siłach. Kim były mazurskie czarownice i jak powstał mit czarownic? Gdzie na Mazurach czarownice spotykały się na sabaty? Która z nich umiała zmieniać wszystko w złoto? Poznajcie 10 niepokojących miejsc, związanych z legendami o mazurskich czarownicach.

