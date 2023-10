Prasówka z września 2023. Sprawdź, co działo się w Ełku. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Ełku najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Ełk: Komendanci podziękowali młodzieży za udział w ćwiczeniach „Wodnik 2023””?

Przegląd września 2023 w Ełku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ełk: Komendanci podziękowali młodzieży za udział w ćwiczeniach „Wodnik 2023” Doceniając zaangażowanie młodzieży z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Anikar i Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku policjanci zaprosili ich do komendy, żeby podziękować za bardzo udaną współpracę przy ćwiczeniach „Wodnik 2023”. 📢 Wybory parlamentarne 2023 - kandydaci do Sejmu (okręg nr 35) i Senatu (okręgi nr 86, 87) Poznaj kandydatów w wyborach 2023. Kandydaci do Sejmu z okręgu numer 35 i do Senatu z okręgów numer 86, 87 zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kto pojawił się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje. 📢 II edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Wręczenie Promes w Ełku [WIDEO] 27 września w Urzędzie Gminy Ełk przedstawicielom poszczególnych samorządów wręczono promesy dotacji.

Prasówka październik Ełk: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Delikatne paznokcie na jesień 2023, które spodobają się minimalistkom. Manicure subtelny, a jednocześnie efektowny. Poznaj teddy nails Delikatne paznokcie to jeden z najmodniejszych trendów, jaki się utrzymuje od dłuższego czasu. Styliści dostosowują je pod daną porę roku i tak właśnie powstały teddy nails. Pazurki, które są eleganckie, subtelne i kolorem nawiązują do jesieni.

📢 Beata Szydło na zamku w Ostródzie: Polska racja stanu nad błędami politycznymi (wideo) Wtorkowy wczesny wieczór przyniósł niezwykłe wydarzenie do zamku w Ostródzie, gdzie mieszkańcy oraz kandydaci Zjednoczonej Prawicy zgromadzili się, by powitać byłą premier Rzeczypospolitej Polskiej, obecną europosłankę Beatę Szydło. Spotkanie, które odbyło się w reprezentacyjnej sali zamku, było organizowane przez senator Bogusławę Orzechowską, lidera okręgu 34 do parlamentu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Leonarda Krasulskiego, oraz wiceministra aktywów Państwowych, Andrzeja Śliwkę.

📢 KPP Ełk: Kierowca miał przy sobie amfetaminę w „jajku niespodziance” 41-letni kierowca zatrzymany przez policjantów w Ełku miał przy sobie amfetaminę. Narkotyki policjanci ujawnili podczas kontroli w jego saszetce w pojemniku po „jajku niespodziance”. Ponadto kierowca jechał bez uprawnień i narkotester wykazał, że był pod działaniem środków odurzających.

📢 Dożynki w Świętajnie [WIDEO, ZDJĘCIA] W niedzielę 17 września w Świętajnie odbyły się dożynki gminne. Zorganizowała je Gmina Świętajno wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Świętajnie. Zapraszamy na relację wideo z wydarzenia. 📢 Briefing Janusza Cieszyńskiego w Ełku [WIDEO] 16 września 2023 roku, przed Szkołą Podstawową nr 2 w Ełku miał miejsce briefing prasowy z udziałem Janusza Cieszyńskiego, Małgorzaty Kopiczko oraz Wojciecha Kossakowskiego.

📢 Premier Morawiecki w Ełku: "Polska była bezbronna za rządów Tuska" "To był taki rząd, który nie dbał o bezpieczeństwo Polaków. Oni tańczyli tak, jak im zagrali z Berlina, albo z Brukseli. Nie pozwolimy, Herr Tusk, byście rozebrali zaporę na granicy z Białorusią. Władza liberałów Tuska była zła. Sam Tusk był jak złodziej: nic wam nie da, a wam zabierze. Strzeżcie się go, bo ten farbowany lis chce wrócić do władzy, by zwykłym ludziom żyło się gorzej. On rządzi dla elit. Dla bogatych i dla tych z zagranicy: dla Niemców, dla Berlina, dla Brukseli!"

W wymownych słowach zwrócił się do zebranych na sali premier Mateusz Morawiecki, podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami Ełku.

📢 Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Ełku [WIDEO] W piątek, 15 września premier Mateusz Morawiecki odwiedził Ełk. Hasłem spotkania było "Porozmawiajmy o naszej wspólnej przyszłości". 📢 Przemoc domowa w Ełku: 30-latek złamał zakaz sądowy 30-letni mężczyzna z powiatu ełckiego pomimo nałożonego na niego przez sąd zakazu zbliżania się do rodziny, nie stosował się do tego obowiązku i przyszedł do domu członków swojej rodziny. Kolejny raz się awanturował. Został zatrzymany przez policjantów. 📢 Ukrainian manicure to idealne paznokcie na jesień 2023. Technika odgrywa tutaj kluczową rolę. Sprawdź, jak wygląda ta stylizacja Paznokcie na jesień 2023 to kontynuacja tego, co było modne wiosną i latem, czyli minimalistyczne i delikatne pazurki, które wizualnie zbliżone są do wyglądu naturalnej płytki. Jednak żadne paznokcie nie będą dobrze się prezentować bez odpowiedniego manicure! A to gwarantuje technika, która przyszła do Europy wraz ze stylistkami zza naszej wschodniej granicy.

📢 Ełk: Włamywacz na miejscu zdarzenia zgubił swój dowód osobisty 22-latek włamując się do lokalu usługowego zapewne tego nie zaplanował. Nie dość, że zobaczyła go właścicielka, to uciekając z miejsca zdarzenia zgubił swój dowód osobisty. Został zatrzymany i odpowie ze swoje czyny. 📢 Ełk: Rowerzysta jechał drogą ekspresową Policjanci z ełckiej drogówki zatrzymali rowerzystę, który poruszał się drogą ekspresową S61. Dla kierującego rowerem to bardzo niebezpieczna trasa. Jest to też zabronione i karalne – 61-letni rowerzysta został ukarany mandatem. 📢 Pisz: Śmiertelny Skutek Kolizji Dwóch Samochodów Za nami ostatni weekend wakacji. Niestety w powiecie piskim doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę (3 września br.) po godz. 11.00 na drodze krajowej nr 63 na trasie Pisz – Jeże.

📢 PiS W okręgu 34 i senackich 84 oraz 85: Nowe twarze, nowe pomysły na polską politykę Wczorajsza prezentacja kandydatów partii rządzącej, Prawo i Sprawiedliwość (PiS), do Parlamentu RP w okręgu nr 34 oraz senatów 84 i 85, była wydarzeniem, które wzbudziło wiele emocji i spekulacji. Lider okręgowych struktur partii, poseł Leonard Krasulski, zaprezentował społeczeństwu oraz mediom listy PiS na nadchodzące wybory parlamentarne.

