Problem odoru w Ełku

Jednak od ubiegłego roku uciążliwości związane z nieprzyjemnym zapachem wzmogły się i zaczęły stanowić znaczący problem mieszkańców w niemal każdym obszarze miasta, w szczególności na os. Tuwima i Północ II. W wyniku tego samorząd miasta Ełku podjął zintensyfikowane działania kierując swoje prośby i wnioski o przeprowadzenie kontroli. Z uwagi na to, że uciążliwy zapach nie pochodzi z terenu miasta właściwymi organami w tym zakresie są: m. in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Z informacji uzyskanych m.in. z Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz WIOŚ wynika, że nie ma w tej chwili w Polsce ustawy antyodorowej, która określałaby normy emitowanych zapachów. Dopiero w lutym tego roku działania związane z ustawą antyodorową zostały podjęte przez Ministerstwo Klimatu. Prezydent Ełku wnioskował o przyjęcie takiej ustawy i wdrożenie jej w życie wraz samorządem do parlamentarzystów i sejmu w roku 2013 i 2016. W 2017 roku pojawiła się informacja, że dobiegają końca. Natomiast z powodu zbyt mało zintensyfikowanych działań, jakiś czas temu prezydent miasta skierował do Ministra Klimatu prośbę o przedstawienie harmonogramu przyjęcia takiej ustawy i zadeklarował udział w pracach nad nią. Dzięki ustawie i ustalonym normom, instytucje skutecznie będą mogły zabiegać o konkretne działania.

Ponadto w połowie maja, prezydent miasta skierował kolejne wnioski do uprawnionych organów: Do Wód Polskich, Wójta Gminy Ełk, Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, do Prokuratury Rejonowej w Ełku, do Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Powiatowej Policji w Ełku, do Starosty Ełckiego, Inspekcji Weterynaryjnej, Marszałka Województwa i Ministerstwa Klimatu, Marszałków Sejmu i Senatu o podjęcie skutecznych działań mających na celu ustalenie i wyeliminowanie źródeł odoru zgodnie z posiadanymi kompetencjami i narzędziami prawnymi w tej sprawie. Na wnioski zostało udzielonych kilka odpowiedzi, natomiast w większości odwołujących do WIOŚ.

Źródło: UM Ełk

Zobacz również: