Przedszkola w Ełku w roku szkolnym 2023/2024. Zobacz, gdzie możesz je znaleźć

Edukacja przedszkolna jest bardzo ważna w sferze rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, maluch będąc w przedszkolu poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.

W przedszkolu maluch ma szansę nie tylko przygotować się na naukę w szkole, ale również wyszaleć podczas zabaw z rówieśnikami - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności z zakresu motoryki. Maluchy uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, biegać, rysować. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami, zabawa w zgodzie, empatyczne podejście do innych dzieci.