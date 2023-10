Przegląd prasy 18.10.2023 Ełk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ełku

Wkraczanie w dorosłość wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji, co dalej robić, jaką podjąć pracę, jaki wybrać zawód. Dlatego ełccy policjanci przybliżyli swój zawód młodzieży z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (trwa Ogólnopolski Tydzień Kariery). Była to także okazja, żeby zwrócić uwagę młodych kierowców na najpoważniejsze zagrożenia na drodze.

KPP Olecko: Miniony weekend minął bardzo spokojnie i bezpiecznie. Na drogach powiatu oleckiego nie doszło do żadnych poważnych zdarzeń drogowych. Niestety nie zabrakło nietrzeźwych rowerzystów. Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg, aby nie wsiadali na rower pod wpływem alkoholu, gdyż może się to dla nich zakończyć tragicznie.