Przegląd prasy 27.12.2023 Ełk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ełku

Wandale nie są bezkarni! Zarzut zniszczenia mienia usłyszał 32-latek, który podpalił wiatę przystankową w Ełku. Straty to ponad 30 tys. złotych.

Z okazji świąt zazwyczaj życzymy sobie szczęścia, pomyślności a przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Dzięki wspólnej akcji policyjnych i wojskowych lotników jest duża szansa na to, że takie same życzenia usłyszy w najbliższych dniach 60-latek, który tuż przed świętami otrzymał najważniejszy w swoim życiu prezent – serce i szansę na powrót do pełni sił.