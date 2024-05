Przegląd prasy 28.05.2024 Ełk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ełku

Nowy wiadukt oraz tunel drogowy przy ul. Suwalskiej w Ełku został w piątek oddany do użytku w ramach prac na linii kolejowej Białystok – Suwałki, do granicy z Litwą – poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Czteroletnie dziecko samo chodziło w niedzielę po południu po centrum Nidzicy. Chłopca odwieźli do domu policjanci, rodzina go nie szukała.

Prasówka 28.05 Ełk: pozostałe wydarzenia

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło na skrzyżowaniu krajowej 7 z ul. Szosa Elbląska w Ostródzie. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca fiata punto nie udzielił pierwszeństwa przejazdu jadącemu od strony Gdańska kierowcy samochodu ciężarowego, co doprowadziło do zderzenia obu aut. W wyniku wypadku 74-letni kierowca osobówki trafił do szpitala w Ostródzie. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia.