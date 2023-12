Przegląd prasy Ełk 1.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ełku

Oleccy policjanci zatrzymali 21-latka. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności nakazem wydanym przez Sąd Rejonowy w Olecku. Do odsiadki ma 100 dni.

Piscy kryminalni zatrzymali 34-letniego mieszkańca Pisza podejrzanego o kradzież czterech opon samochodowych wartości 880 zł. Do zdarzenia doszło nocą. Opony zostały skradzione z terenu komisu samochodowego. Sprawca przyjechał na miejsce swoim autem. Wszedł na teren komisu przez dziurę w płocie. Ukradł leżące tam cztery opony, a zrobił to, bo swoje miał już zużyte. Policjanci odzyskali skradzione mienie, a 34-latek usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa.

Czy Twoje dziecko ma trudności w kontaktach społecznych? Doświadcza sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych czy przeżywa trudności emocjonalne? Jeśli tak, to nie zwlekaj. Zgłoś się do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Podczas nocnego patrolu policjanci zauważyli mężczyznę, który był zagubiony i zziębnięty. Okazało się, że to obcokrajowiec, który podczas podróży miał przesiadkę w Ełku, jednak uciekł mu autobus i rozładował się telefon. Nocą w obcym mieście zupełnie nie wiedział, co ze sobą zrobić. Policjanci z troski o jego życie i zdrowie zawieźli go na noc do ogrzewalni i wskazali odpowiedni przystanek, z którego rano może wyruszyć w dalszą podróż.