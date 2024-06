Przegląd prasy Ełk 13.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ełku

Prasówka Ełk 13.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W jeziorze Łabędź nurkowie odnaleźli ciało poszukiwanego od kilku godzin 63-letniego wędkarza - podała we wtorek policja. To jeden z dwóch mężczyzn, którzy wpadli do wody po wywrotce łodzi, młodszemu udało się dopłynąć do brzegu.