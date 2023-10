Przegląd prasy Ełk 13.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ełku

Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował – jak to określił – „nowy sposób nabierania”. – To metoda na Tuska – wyjaśnił.

Wojskowy Szpital Kliniczny w Ełku otrzymał nowoczesny rezonans magnetyczny. Zakup sprzętu i dostosowanie pomieszczeń do wymogów specjalistycznej pracowni kosztował prawie 11 mln zł, które placówka otrzymała z dofinansowania Ministerstwa Obrony Narodowej.

Od września br. w Ełku funkcjonuje katolicka szkoła podstawowa, której opiekę sprawują salezjanie. Aktualnie zajęcia odbywają się w Oratorium. Z biegiem czasu jednak przestrzeń ta okaże się niewystarczająca, co skłoniło do konieczności budowy nowego budynku. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaoferowało swoją pomoc, wspierając planowane rozszerzenie szkoły.

W mediach społecznościowych w czwartek wiele osób zaczęło informować, że dostało dziwne SMS-y, mające zachęcać do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa informacyjnego Stanisław Żaryn ogłosił, że wiadomości te są „elementem operacji dezinformacyjnej”.

"15 października obroń swoje prawo do obniżonego wieku emerytalnego, świadczeń rodzinnych i 800+, do 13. i 14. emerytury" - możemy usłyszeć w najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości, który ukazał się w mediach społecznościowych.

Na trzy dni przed wyborami największym poparciem wyborców cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Szanse na wejście do Sejmu ma jeszcze pięć ugrupowań – wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF.

– Polska czasów Tuska to nie był kraj dla rodzin, to nie był kraj dla młodych ludzi, a już w szczególności to nie był kraj dla starszych ludzi – powiedział w Szczytnikach (woj. wielkopolskie) premier Mateusz Morawiecki.