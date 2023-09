Przegląd prasy Ełk 15.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ełku

„Naszym zdaniem takie rozwiązanie – świeckie państwo i finansowy rozdział Kościoła od państwa – to jest coś, co przysłuży się państwu i religii”. (Adrian Zandberg: Konferencja prasowa w Rzeszowie, 26.09.2018 r.)

„Mamy to! Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że polska konstytucja nie zakazuje małżeństw jednopłciowych! Ustawa autorstwa Lewicy w tej sprawie jest gotowa i po przyszłorocznych wyborach zawalczymy o to, by weszła w życie!” (Krzysztof Śmiszek: wypowiedź na Twitterze, 3.11.2022 r.).

„To się wszystko bierze z tego polskiego populizmu, ponieważ to się wzięło z tego paplania w Polsce, że każdy, kto ma inne zdanie na forum europejskim i na przykład je wyrazi w Parlamencie Europejskim, to jest zdrajcą. Ja od początku mówiłem, że to są głupoty”. (Paweł Kowal: O sporze między Różą Thun a Ryszardem Czarneckim, wypowiedź z dnia 19 stycznia 2018 r.).

30-letni mężczyzna z powiatu ełckiego pomimo nałożonego na niego przez sąd zakazu zbliżania się do rodziny, nie stosował się do tego obowiązku i przyszedł do domu członków swojej rodziny. Kolejny raz się awanturował. Został zatrzymany przez policjantów.