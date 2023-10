Przegląd prasy Ełk 16.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ełku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.10, w Ełku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W tym sztabie nie było radości. Sławomir Mentzen: Przegraliśmy”?

Prasówka Ełk 16.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W tym sztabie nie było radości. Sławomir Mentzen: Przegraliśmy W niedzielę wieczorem poznaliśmy wyniki sondażu exit pool po zakończonym głosowaniu w wyborach parlamentarnych. Zgodnie z informacjami, frekwencja była rekordowa i wyniosła 72,9 proc. To przełożyło się na sondażowe niespodzianki. - Nie ma co ukrywać, nawet jeżeli wynik nie jest dokładny, to pokazuje, że nam się nie udało. Uzyskaliśmy wynik niższy niż ktokolwiek się spodziewał - powiedział Sławomir Mentzen, współprzewodniczący Konfederacji, do swoich współpracowników zgromadzonych w sztabie wyborczym w Warszawie. - Mieliśmy wywrócić stolik. Nie udało nam się to - dodał lider Konfederacji.

📢 Sztab wyborczy PiS. Kaczyński o wynikach exit poll: Czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii Mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii i trzecie po kolei. To jest naprawdę wielki sukces - powiedział po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

📢 Exit poll 2023. Sprawdź wyniki sondażowe wyborów parlamentarnych Jak zagłosowali Polacy w wyborach parlamentarnych 15 października? Po zamknięciu lokali wyborczych poznaliśmy pierwsze wyniki sondażu exit poll. Największe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, na które swój głos oddało 36,8 procent wyborców.

Prasówka 16.10 Ełk: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory parlamentarne 2023. Wieczór wyborczy i parlamentarny na antenach Telewizji Polskiej Na antenach TVP rozpoczął się wieczór wyborczy i referendalny 2023. Relacje z przebiegu głosowania oraz komentarze ekspertów śledzić można już od godziny 20:00 w TVP INFO, a od 20:55 również w TVP1 i TVP Polonia, dodatkowo na TVP VOD i TVP GO.

📢 Wiceprzewodniczący jednej z komisji pod Lublinem pod wpływem alkoholu kierował autem. Został odsunięty od pracy 0,3 promila alkoholu w organizmie miał wiceprzewodniczący jednej z komisji wyborczych w pow. parczewskim (Lubelskie) - podała policja. Mężczyzna został już odsunięty od pracy w komisji. 📢 Tragedia w lokalu wyborczym w Łodzi. "Zmarła osoba leżała w przejściu" W niedzielę rano w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 183 na łódzkim osiedlu Retkinia zmarła jedna z głosujących osób. Nie spowodowało to zamknięcia lokalu, bo członkowie komisji uznali, że - z uwagi na wczesną porę - to wydarzenie nie miało wpływu na przebieg wyborów - poinformował członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi Robert Sira. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

📢 Wybory 2023. PKW: Frekwencja prawdopodobnie najwyższa w historii III RP – Można już powiedzieć, że frekwencja jest w tej chwili prawdopodobnie jest największa w dziejach III RP – powiedział podczas wieczornej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. 📢 Komisje pytają wyborców o udział w referendum. Rzecznik PKW dla i.pl: "Są to działania na potężną skalę" Czy do PKW zgłaszane są sytuacje, o których głośno w mediach społecznościowych, a które dotyczą pytań komisji wyborczych o to, czy dany wyborca chce otrzymać kartę do referendum? - Takie zachowania są zgłaszane na potężną skalę - przyznał w rozmowie z i.pl rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej Marcin Chmielnicki.

📢 Komisje pytają wyborców o chęć wzięcia udziału w referendum? Marciniak: To niewłaściwe Niewłaściwe jest zadawanie pytania przez komisję, czy wyborca chce kartę do referendum, do Sejmu czy do Senatu - podkreślił szef PKW Sylwester Marciniak. Wyborcy z całego kraju informują na Twitterze o tego typu przypadkach, gdy członkowie komisji pytali ich, czy chcą brać udział w referendum.

📢 Konferencja prasowa PKW - transmisja na żywo. Trwają wybory parlamentarne 2023 oraz referendum ogólnokrajowe W całej Polsce trwają wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. W ciągu dnia Państwowa Komisja Wyborcza ma zaplanowane cztery konferencje prasowe, na których na bieżąco podawane będą aktualne dane o frekwencji, a także informacje o incydentach wyborczych. Odbędą się one o godz. 10.00, 13.30, 18.30, a także - już po zamknięciu lokali wyborczych - o 22.00. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo w portalu i.pl 📢 Przegląd tygodnia z 15.10.2023 w Ełku. Najważniejsze wydarzenia od 8.10 do 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ełku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 8.10 a 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kandydatka KO do Sejmu zatrzymana. Usłyszała zarzuty”?

