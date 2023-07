Przegląd prasy Ełk 20.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ełku

Kurki, czyli pieprzniki jadalne, to znane i bardzo lubiane przez większość z nas grzyby. Najczęściej jemy je w postaci smażonej lub gotowanej, a także w sosach, jajecznicy czy omlecie. Leśnicy ostrzegają jednak, aby nie przyrządzać ich w ten sposób. Zobacz, dlaczego lepiej nie smażyć i nie solić kurek, a także dowiedz się, w jaki sposób przygotować z nich wartościowy i smaczny dodatek do wielu dań.

Monika i Karol Kuśmirczuk jako podróżnicy, miłośnicy aktywnego wypoczynku i przedsiębiorcy od lat marzyli o stworzeniu miejsca, które połączy dziedzictwo naturalne regionu z kulturą artystyczną, wypoczynkiem i biznesem. Marzenie to zostało zrealizowane, rok temu powstała Rumiana Dolina.

W niedzielę 16.07.2023 r. z przyczyn nieznanych zapłonowi uległ taras należący do nadbudowanego na dachu bloku mieszkania przy Placu Wolności 6.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - to osoby, które szczególnie są narażone na skutki zdarzeń drogowych. Niestety zdarzenie z powiatu ełckiego to pokazuje. Kierowca motoroweru i pasażerka trafili do szpitala po zderzeniu z busem.