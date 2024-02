Przegląd prasy Ełk 23.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ełku

W czwartek (22.02) między godziną 11:00 a 22:00 w ramach strajku rolników, odbywa się blokada drogi krajowej nr 65 na trasie Ełk-Olecko. W miejscowości Kukowo przejazd w obu kierunkach uniemożliwiają maszyny rolnicze. Protest jest przerywany co pół godziny na 15 minut, aby umożliwić kierowcom przejazd.

Każde dziecko może być superbohaterem i stać się mistrzem oraz mistrzynią bezpieczeństwa. W końcu to właśnie dbanie o bezpieczeństwo swoje i otoczenia jest głównym zajęciem każdego bohatera, prawda? Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pozwala dzieciom wcielić się w superbohaterów podobnych do tych z ulubionych bajek i nauczyć się wszystkiego, co ważne w zakresie ochrony siebie i innych. Przed małymi adeptami Akademii kolejny z tematów omawianych w ramach akcji: jest nim bezpieczeństwo na drodze. Podczas lekcji uczniowie zdobędą nową supermoc: Ostrożność.