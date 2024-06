Przegląd prasy Ełk 25.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ełku

Budowa szybkiej ładowarki do aut elektrycznych i nowe nasadzenia drzew, to efekt porozumienia o współpracy pomiędzy miastem Ełk i Volvo Car Poland.

Smakowite placki z kaszy jaglanej to lekkie i ekspresowe danie, które można przygotować na kilka sposobów. Na słodko – z jabłkiem albo na słono, np. z cukinią lub pieczarkami. Takie placuszki jaglane możesz przyrządzić na śniadanie i na kolację. Sprawdzą się także na szybki i lekki obiad.

Bus, którym podróżowała rodzina z sześciorgiem dzieci, wjechał do rowu przy drodze krajowej nr 59 w Zalcu i przewrócił się na bok - podała warmińsko-mazurska policja. Kierujący prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków. Wskutek tego na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu, gdzie pojazd przewrócił się na bok.

Elbląg. Nie żyje spadochroniarz, który spadł przed budynkiem mieszkalnym. Wypadek bada Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Mimo szybkiej akcji służb i reanimacji, spadochroniarza nie udało się uratować.