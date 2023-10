Przegląd prasy Ełk 27.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ełku

Prasówka Ełk 27.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Nie bez kozery istnieje przepis zakazujący nietrzeźwym rowerzystom poruszanie się po drogach. Alkohol zaburza równowagę i koordynację wzrokowo-ruchową, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo. Pokazuje to chociażby sytuacja z powiatu ełckiego. 28-latek jadąc rano rowerem do pracy przewrócił się na drodze i wymagał pomocy medycznej. Miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.