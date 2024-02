Przegląd prasy Ełk 3.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ełku

Mieszkaniec powiatu ełckiego trafił na oszustów i stracił blisko 350 tys. złotych. Postępował zgodnie ze wskazówkami telefonicznymi rzekomego doradcy inwestycyjnego.

Do niedawna zakup biletów kolejowych przez telefon nie był wcale taki prosty. Na szczęście dynamicznie wprowadzane są nowe rozwiązania, które ułatwiają ten proces i niwelują potrzebę stania w kolejkach do kasy. POLREGIO ogłosiło właśnie, że we współpracy z aplikacją mPay uruchomili usługę umożliwiającą zakup ich biletów przez Internet. Zobacz szczegóły.