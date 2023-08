Przegląd prasy Ełk 6.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Ełku

5 sierpnia 2023 roku przy bramie jednostki wojskowej w Olecku, miał miejsce brefing Wojciecha Kossakowskiego - posła na sejm RP.

Wczoraj, na peronie ostródzkiego dworca PKP doszło do podpisania umów, na przebudowę i modernizację dworca w Ostródzie. Inwestycja wyceniona została na ponad 250 mln zł., a zakres robót jest bardzo szeroki.

Stacja kolejowa w Ostródzie od dawna potrzebowała interwencji, ze względu na zły stan techniczny peronów i okolic. Dzięki nowej umowie, PKP Polskie Linie Kolejowe przystąpią do modernizacji peronów, torów, sieci trakcyjnej oraz przejścia podziemnego. Ponadto, powstanie lokalne centrum sterowania ruchem pociągów, a stacje i przystanki na odcinku od Rudzienic Suskich do Unieszewa zostaną wyposażone w nowe nagłośnienie oraz zegary.