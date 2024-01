Przegląd prasy z Ełku. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.01.2024

Prasówka 12.01 Ełk: pozostałe wydarzenia

Poczucie wewnętrznego spokoju i harmonii to właśnie to, czego dziś najbardziej nam brakuje. Są niezbędne, by kontrolować stres, zadbać o dobry sen i poprawić koncentrację. Choć praktyka medytacji ma starożytne korzenie, nie brak metod współczesnych, stosowanych m.in. w psychoterapii. Korzyści płynące z medytowania dotyczą jednak wielu dziedzin życia i zdrowia, a pomaga już prosty mindfulness. Wyjaśniamy, jak medytować i co to daje. Zobacz rodzaje praktyk i łatwe zasady, które pomogą ci zacząć.