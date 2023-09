Przegląd prasy z Ełku. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 17.09.2023

"To był taki rząd, który nie dbał o bezpieczeństwo Polaków. Oni tańczyli tak, jak im zagrali z Berlina, albo z Brukseli. Nie pozwolimy, Herr Tusk, byście rozebrali zaporę na granicy z Białorusią. Władza liberałów Tuska była zła. Sam Tusk był jak złodziej: nic wam nie da, a wam zabierze. Strzeżcie się go, bo ten farbowany lis chce wrócić do władzy, by zwykłym ludziom żyło się gorzej. On rządzi dla elit. Dla bogatych i dla tych z zagranicy: dla Niemców, dla Berlina, dla Brukseli!"

W wymownych słowach zwrócił się do zebranych na sali premier Mateusz Morawiecki, podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami Ełku.